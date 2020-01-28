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«Водоканал» извинился перед рязанцами

Во вторник, 28 января, МП «Водоконал» извинился перед рязанцами за «рыбный» запах воды.

– Приносим извинения всем жителям города за доставленные неудобства в использовании воды. Поверьте, мы все были обескуражены случившимся и пытались скорее исправить ситуацию.

В организации также отметили, что вода не могла причинить вреда здоровью людей. Это подтвердили расширенные исследования воды на вещества, токсичные для человека.

Напомним, за неделю на «рыбный» запах воды пожаловалось почти 400 рязанцев. В МП «Водоканал» объяснили, что неприятный запах воды связан с погодными условиями. Чтобы устранить проблему, пришлось перейти на другой водозабор.

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