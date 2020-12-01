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Маникюристка зарезала клиентку и ее 4-летнюю дочь из-за долга по ноготочкам

Никита Брыкин

В Саратове задержали 53-летнюю женщину, которая подозревается в убийстве 38-летней женщины и ее четырехлетней дочери, пишет портал «Kazan First».

Речь идет о подруге убитой, с которой та дружила около 10 лет. Подозреваемая в день убийства зашла в гости поздравить приятельницу с днем рождения. Подчеркивается, что злоумышленница делала маникюр матери и массаж – младшей дочери.

По словам задержанной, потерпевшая задолжала ей деньги за оказанные услуги суммой в несколько десятков тысяч рублей, а отдавать не спешила. В результате ссоры произошла поножовщина.

На теле погибшей насчитали около двадцати ножевых ранений, на теле ребенка – около десяти. После этого дама «обчистила» подругу и забрала ее банковскую карту.

По этому факту возбудили уголовное дело. Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

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