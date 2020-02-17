«Краснодарский людоед» умер в больнице ФСИН

Дмитрий Бакшеев, которого прозвали «краснодарским каннибалом», скончался в больнице ФСИН. Он был осужден на 12 лет и два месяца за жестокое убийство женщины и надругательство над ее телом. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

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Сообщается, что заключенного должны были этапировать из СИЗО №1 Краснодара в колонию строгого режима, однако он попал в туберкулезную больницу ФСИН в Ростове-на-Дону. Причина его гибели уточняется.

Напомним, что в Краснодаре в сентябре 2017 года по просьбе супруги мужчина убил 35-летнюю знакомую и расчленил ее тело. Некоторые фрагменты тела он забрал с собой, после чего сделал с ними селфи.

При обысках полиция нашла в жилище убийцы замороженное мясо неизвестного происхождения. Генетическая экспертиза показала, что изъятые образцы принадлежали убитой женщине.