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Иосиф Пригожин высказался о разводе Харламова и Асмус

Алексей Агеев
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Весть о разрыве брака Гарика Харламова и Кристины Асмус стала резонансным событием в мире шоу-бизнеса за последнее время. Это решение обсуждают все: коллеги, поклонники, недоброжелатели.

В стороне не остался и известный продюсер Иосиф Пригожин. Он высказался о разводе звезд в разговоре с Пятым каналом. По словам мужа Валерии, ему трудно судить чужие отношения, однако у него есть мнение, что причина разрыва не в том, что звездам пришлось вынужденно быть вместе из-за коронавируса.

– Я не думаю, что причиной является карантин. Что в карантине, что вне него, отношения могут меняться, – отметил Пригожин.

Иосиф добавил, что у каждого имеются «свои скелеты в шкафу», а «рыться в чужом шкафу крайне трудно». Кроме того, продюсер заметил, что жизнь постоянно меняется, и обстоятельства тоже.

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