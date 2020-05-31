Воскресенье, 31 мая, 2020
12.2 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Глава Свердловской области ответил женщине, пригрозившей ему судом

Никита Брыкин
-

В Свердловской области местная жительница пригрозила губернатору Евгению Куйвашеву подать иск в суд из-за того, что частные клиники не могут принять ее больного ребенка в связи с введенными из-за коронавируса ограничениями в регионе. Об этом пишет РИА Новости.

Женщина завила, что если в Екатеринбурге на следующей неделе не откроется Межотраслевой научно-технический комплекс глаза, Куйвашеву лучше «пенять на себя».

«Ваши действия привели к тому, что мой ребенок 12 лет с прогрессирующей катарактой месяц ходит как слепой котенок, и, если в ближайшее время операция не состоится, она может на всю жизнь такой остаться», – заявил она.

Куйвашев отметил, что ограничения на плановую помощь связаны с желанием обезопасить всех жителей области от коронавируса. Если больному требуется экстренная или неотложная помощь, то в больницу вызывается специальная бригада. Он посоветовал женщине обратиться в клинику, где врачи в случае угрозы для здоровья ребенка окажут помощь.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Что ожидает рязанцев 1 июня?

Новости Рязани
1 июня в Рязани день особенный. Это не только день начала лета, но и день, когда в Рязанской области начнётся первый этап снятия ограничений из-за коронавируса. Для многих – начало возвращения к нормальной жизни.
Узнать больше

В больницах Рязани находятся почти 300 пациентов с коронавирусом

COVID-19
На воскресенье, 31 мая, в рязанских больницах остаются 296 пациентов с коронавирусом. 13 госпитализированных – дети. Об этом сообщила оперативная группа правительства...
Узнать больше

Выпущено ещё одно метеопредупреждение для рязанцев

Новости Рязани
Пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области опубликовала ещё одно метеопредупреждение.  По прогнозам синоптиков, до конца воскресенья, 31 мая,...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Что ожидает рязанцев 1 июня?

Новости Рязани
1 июня в Рязани день особенный. Это не только день начала лета, но и день, когда в Рязанской области начнётся первый этап снятия ограничений из-за коронавируса. Для многих – начало возвращения к нормальной жизни.
Узнать больше

Какие законы вступают в силу в июне

Акценты
В июне вступают в силу сразу несколько новых законов. Некоторые из них реально упростят жизнь россиян.
Узнать больше

В Рязанской области выявлено ещё 76 случаев заражения коронавирусом

COVID-19
Таким образом, с начала пандемии коронавирус подтверждён уже у 3508 жителей Рязанской области. Ещё 73 положительных теста находятся на подтверждении регионального Роспотребнадзора.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Какие законы вступают в силу в июне

Акценты
В июне вступают в силу сразу несколько новых законов. Некоторые из них реально упростят жизнь россиян.
Узнать больше

Вопросы и ответы о выплатах в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет

Акценты
Отделение Пенсионного фонда РФ по Рязанской области подготовило материал, в котором рассказывается о выплатах 5 тысяч рублей на детей до 3 лет. 
Узнать больше

Как подготовить щенка к первому походу к ветеринару

Акценты
Маленькие щенки часто боятся ветеринаров так, как мы в детстве боимся зубных врачей. Новое место, резкие запахи лекарств и других животных, незнакомые...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+