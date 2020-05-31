Глава Свердловской области ответил женщине, пригрозившей ему судом

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В Свердловской области местная жительница пригрозила губернатору Евгению Куйвашеву подать иск в суд из-за того, что частные клиники не могут принять ее больного ребенка в связи с введенными из-за коронавируса ограничениями в регионе. Об этом пишет РИА Новости.

Женщина завила, что если в Екатеринбурге на следующей неделе не откроется Межотраслевой научно-технический комплекс глаза, Куйвашеву лучше «пенять на себя».

«Ваши действия привели к тому, что мой ребенок 12 лет с прогрессирующей катарактой месяц ходит как слепой котенок, и, если в ближайшее время операция не состоится, она может на всю жизнь такой остаться», – заявил она.

Куйвашев отметил, что ограничения на плановую помощь связаны с желанием обезопасить всех жителей области от коронавируса. Если больному требуется экстренная или неотложная помощь, то в больницу вызывается специальная бригада. Он посоветовал женщине обратиться в клинику, где врачи в случае угрозы для здоровья ребенка окажут помощь.