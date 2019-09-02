Футболист «Ростова» совершил невероятный сейв: видео

Игрок футбольного клуба «Ростов» Евгений Чернов спас команду своими невероятными действиями от неминуемого гола. Момент был заснят камерами, а затем его вложили в Сеть, где ролик набрал свыше 4 миллионов просмотров.

31 августа в Москве местный «Локомотив» принимал «Ростов». На последних минутах игры столичные футболисты провели острейшую атаку, которая должна была закончитсья взятием ворот, потому что вратарь ростовчан был уже отыгран. Однако против такого развиитьия событий выступил Евгений Чернов. Он сперва добежал и достал летящий в пустые ворота мяч, выбив его, а когда игрок «Локо» стал добивать снаряд в ворота, Евгений бросился на линию огня и отбил телом летящий снаряд.

Невероятная самоотдача и героизм Чернова вызвали восторг у поклонников ростовского клуба и других болельщиков.

Фото: скриншот из видео