Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета

В субботу, 12 сентября, возле села Душоново в Щелково потерпел крушение легкомоторный самолет, сообщает telegram-канал «112».
При падении с высоты, самолет угодил прямо в водоем. Два человека, находившиеся на борту, погибли на месте.
В субботу, 12 сентября, возле села Душоново в Щелково потерпел крушение легкомоторный самолет, сообщает telegram-канал «112».
При падении с высоты, самолет угодил прямо в водоем. Два человека, находившиеся на борту, погибли на месте.
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