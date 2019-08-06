«Динамо» (Киев) проиграло «Брюгге»

В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов киевское «Динамо» проиграло в гостях бельгийскому клубу «Брюгге» – 0:1.
Единственный мяч в этой встрече был забит на 37-й минуте – с пенальти отличился Ханс Ванакен.
Ответный матч пройдёт 13 августа в Киеве.
🇧🇪🇺🇦 @DynamoKyiv в первом матче третьего отборочного раунда #ЛигаЧемпионов уступило в Бельгии местному "Брюгге" — 0:1 ❌— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 6 августа 2019 г.
⚽️ Единственный гол на 37-й минуте с пенальти забил Ханс Ванакен 🎯 pic.twitter.com/19Dx41WEXj