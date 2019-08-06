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«Динамо» (Киев) проиграло «Брюгге»

В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов киевское «Динамо» проиграло в гостях бельгийскому клубу «Брюгге» – 0:1.

Единственный мяч в этой встрече был забит на 37-й минуте – с пенальти отличился Ханс Ванакен. 

Ответный матч пройдёт 13 августа в Киеве.

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