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Дальнобойщик уснул и опрокинул фуру

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Страшное ДТП с участием дальнобойщика было заснято на видео. Ролик появился на портале Reddit.

При просмотре контента можно увидеть момент аварии, которую заснял видеорегистратор, стоявший в салоне фуры. Он снимал происходящее снаружи и в кабине грузовика. На кадрах можно заметить, как водитель засыпает во время движения на большой скорости по трассе.

В итоге фура слетает с дороги в кювет. Дальнобойщик пытается вернуть ее обратно на дорогу, однако сделать это не получается, автомобиль опрокидывается. Как сообщает РЕН ТВ, что водитель выжил.

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