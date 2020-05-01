Дальнобойщик уснул и опрокинул фуру

Страшное ДТП с участием дальнобойщика было заснято на видео. Ролик появился на портале Reddit.
При просмотре контента можно увидеть момент аварии, которую заснял видеорегистратор, стоявший в салоне фуры. Он снимал происходящее снаружи и в кабине грузовика. На кадрах можно заметить, как водитель засыпает во время движения на большой скорости по трассе.
В итоге фура слетает с дороги в кювет. Дальнобойщик пытается вернуть ее обратно на дорогу, однако сделать это не получается, автомобиль опрокидывается. Как сообщает РЕН ТВ, что водитель выжил.
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