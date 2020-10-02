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Новости мираПроисшествия

Бандит угрожал застрелить 5-летнюю дочь на глазах ее матери

Никита Брыкин

Возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Калининграда, который обвиняется в разбое, пишет «КП».

Сообщается, что женщина приехала на своем автомобиле к детскому саду на улице Свободной, чтобы забрать 5-летнюю дочь. В какой-то момент к ним в машину подсел незнакомец. Он наставил на девочку пистолет и приказал ее матери начать движение. Затем злоумышленник велел заплатить ему 200 тысяч рублей, угрожая в противном случае расправиться с ребенком.

«Что значит «нет таких денег»? – возмутился мужчина ответу женщины.

На улице Шевченко она увидела патрульный автомобиль ГИБДД, резко затормозила и крикнула полицейским, что у нее в салоне находится вооруженный человек.

Нападавший сразу же выскочил из машины и бросился прочь, однако вскоре его задержали.

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