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Автохам перекрыл дорогу скорой помощи в Брянске

Жители Брянска рассказали о выходке местного автолюбителя. Инцидент произошел на улице Октябрьской в субботу, 10 августа.

Сообщается, что водитель автомобиля «Volkswagen» перекрыл проезд медицинских машин к приемному покою областного кардиологического диспансера, пишет портал Брянск Today.

Отметим, что в начале августа вступил в силу закон, предусматривающий наказание за воспрепятствование работе медработников. Злоумышленнику грозит штраф в размере до пяти тысяч рублей или до четырех лет лишения свободы.

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