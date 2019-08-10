Автохам перекрыл дорогу скорой помощи в Брянске

Жители Брянска рассказали о выходке местного автолюбителя. Инцидент произошел на улице Октябрьской в субботу, 10 августа.

Сообщается, что водитель автомобиля «Volkswagen» перекрыл проезд медицинских машин к приемному покою областного кардиологического диспансера, пишет портал Брянск Today.

Отметим, что в начале августа вступил в силу закон, предусматривающий наказание за воспрепятствование работе медработников. Злоумышленнику грозит штраф в размере до пяти тысяч рублей или до четырех лет лишения свободы.