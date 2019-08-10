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Елена Сорокина осмотрела территории школ и детских садов Рязани

В субботу, 10 сентября, исполняющая обязанности главы администрации города Рязань посетила школу №48 на ул. Октябрьской, д. 56а. Здесь учатся 926 детей в 32 классах. В школе 30 учебных кабинетов, а также спортивные залы, мастерские, медицинский кабинет, библиотека, столовая.

На ремонт учебного заведения из бюджета города было выделено 650 тыс. рублей. На эти деньги уже отремонтировали канализацию, продолжается ремонт в подсобных помещениях пищеблока, туалетной и душевой комнатах. Все работы планируется завершить до 26 августа.

Осмотрела Елена Сорокина и школу №51. Здесь обучаются 915 детей в 32 классах. На ремонт этой школы было выделено более 3,5 млн. рублей из областного и городского бюджетов. Здесь завершены работы по ремонту наружного освещения, продолжается ремонт подсобных помещений пищеблока и помещений бассейна. Все работы планируется завершить до 1 сентября.

В детском саду №149 продолжается ремонт труб горячего водоснабжения в подвале, который планируется завершить до конца августа. Уже отремонтированы несколько групп, кладовые, медицинский кабинет.

По всем объектам Елена Сорокина дала поручение профильным управлениям контролировать сроки и качество выполнения работ.

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