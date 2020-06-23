Аквабайкер спас дайвера от смерти на Дальнем Востоке

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Аквабайкер спас тонущего дайвера. Инцидент случился на Дальнем Востоке и был заснят на видео.

Как сообщает РЕН ТВ, катавшийся на гидроскутере мужчина совершенно случайно услышал зов помощи, потому что звуки человеческих возгласов заглушались шумом мотора. Как рассказал дайвер, его маска была сорвана, чтобы не задохнуться под водой, ему пришлось всплыть на поверхность водоема. Аквалангист находился далеко от береговой линии, плыть до мелководья было трудно из-за снаряжения. В итоге мужчина потерял все силы и стал тонуть.

Дайвер уже начал уходить под воду, однако рядом оказались аквабайкеры. Один из них спас мужчину от гибели и довез до берега. На суше потерпевший пришел в порядок, ему не пришлось вызывать врачей.