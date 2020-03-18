14-летний парень катал друзей на машине отчима по Красноярскому краю

Инспекторы ДПС поймали 14-летнего парня за рулем чужой машины. Юноша пытался скрыться от правоохранителей.

В Зеленогорске внимание полицейских привлекла подозрительная Honda. Дело в том, что водитель иномарки, увидев стражей порядка, резко развернулся и последовал в другую сторону. Сотрудники ДПС поехали за странным транспортным средством и потребовали водителя остановиться. Когда погоня завершилась, автомашина была остановлена, выяснилось, что за рулем Хонды находится 14-летний мальчик. Рядом с ним были три его ровесника.

Как сообщает РЕН ТВ, правоохранители выяснили: авто принадлежит отчиму пойманного парня. При этом за руль машины юноша сел, спросив разрешения у мужчины. По факту случившегося будет проводиться расследование.