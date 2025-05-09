Выставка военной техники и кинотеатр под открытым небом работали на Соборной площади 9 мая

Более двадцати интерактивных площадок работали для рязанцев и гостей города в День Победы. Народные гуляния прошли на Соборной площади.

В сквере для посетителей организованы фотозоны, благотворительная ярмарка. Для детей и школьников были подготовлены увлекательные игры и выставка находок военного времени, которые позволили не только развлечься, но и узнать больше о героическом прошлом нашей страны.

Особое внимание было уделено Всероссийским акциям «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк». Каждый желающий мог оставить портрет своего героя на стационарной Стене Памяти, что стало символом уважения и памяти о тех, кто отдал жизнь за нашу свободу.

Реклама

На празднике специалисты муниципального предприятия «Детское питание», одетые в военную форму, накормили вкусной солдатской кашей более 3000 гостей в Кремлевском сквере, а также угостили их горячим чаем.

На концертных площадках выступили Камерный оркестр Рязанской области с программой «Песни военных лет» под руководством заслуженного работника культуры РФ Сергея Проскурина, а также образцовый коллектив региона — оркестр баянов «Рязанские самоцветы». Также выступили победители и призёры фестиваля «Студенческая весна».

Участники мероприятия смогли посетить молодёжный патриотический лекторий, Бал Победы, уникальную выставку военной техники и кинотеатр под открытым небом.