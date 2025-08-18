Судьба иногда подаёт знаки — нужно лишь суметь их заметить. Именно так произошло с Анжеликой из Чувашской Республики, которая стала одной из трёх суперпобедителей тиража №150 лотереи «Мечталлион». 3 августа женщина разделила с двумя другими игроками суперприз в 100 миллионов рублей и получила 33 333 333 рубля.

Анжелика вспоминает, что всё началось с маленькой приметы:

«Я обычно беру билеты в “Магните”. В тот день на кассе остался всего один, последний. Сначала положила его обратно, но что-то заставило купить. Когда увидела сообщение о выигрыше, не поверила — даже друзей попросила перепроверить. А потом по телевизору услышала, что три билета разделили 100 миллионов».

Но совпадений оказалось больше. Победительница признаётся:

«Я Весы, и гороскоп всегда говорил, что август будет финансово удачным. А за пару недель до розыгрыша у меня сильно чесалась ладонь. Я смеялась, говорила маме: “Наверное, из-за нервов”. А оказалось — к деньгам».

Сегодня Анжелика работает контролёром на фабрике дверей. Коллеги уже знают о её выигрыше. Счастливица уверена, что её число — 3: именно эта цифра связана с важной семейной датой, а сумма приза составила 33 333 333 рубля.

На выигрыш она планирует купить детям квартиру, а себе — дачу: «Хочу, чтобы у семьи было своё уютное место».

Всего по итогам тиража №150 общая сумма выигрышей превысила 168 млн рублей. Более 550 тысяч билетов оказались выигрышными, трое участников стали мультимиллионерами, а ещё девять получили по миллиону рублей, сообщает пресс-служба компании «Национальной Лотереи».