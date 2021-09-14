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Вступил в силу приговор убийце рязанского бизнесмена Александра Заварзина

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Вступил в силу приговор убийце рязанского бизнесмена Александра Заварзина

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В силу вступил приговор убийце рязанского бизнесмена Александра Заварзина, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области.

Установлено, что в 2018 году обвиняемый прибыл из Украины в Россию. Его целью было убийство по найму кредитора родственника. В качестве  вознаграждения ему пообещали хорошую должность в Москве.

Получив от организаторов орудие убийства и необходимую информацию о потерпевшем, мужчина убил бизнесмена. С места преступления он скрылся и покинул территорию РФ. От полученных повреждений потерпевший скончался в больнице.

В результате проведенного комплекса следственных действий обвиняемый был полностью изобличен в совершении заказного убийства предпринимателя, экстрадирован в Россию и дал признательные показания, — говорится в сообщении.

Виновному назначили 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также в пользу родственников погибшего взыскано по 2 млн руб.

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