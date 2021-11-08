Всероссийскую перепись населения продлили до 14 ноября

В России приняли решение продлить перепись населения. Заполнить электронные анкеты на портале Госуслуг можно до 14 ноября, сообщает сайт правительства Рязанской области.

Такое решение принято для обеспечения безопасности и удобства граждан. Отметим, что участие в переписи населения через портал Госуслуг принимает участие каждый четвёртый гражданин.

Напомним, Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября. Основной задачей переписи является получение информации, позволяющей в комплексе оценить демографические и социально-экономические характеристики населения страны в целом и ее регионов. Данные переписи лягут в основу будущих национальных проектов.