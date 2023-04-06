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Четверг, 6 апреля, 2023
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Врачи назвали необычный симптом рака поджелудочной железы

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Специалисты портала «Медик Форум» рассказали о необычном симптоме рака поджелудочной железы.

В статье говорится, что это заболевание относится к «тихим убийцам» — болезням, при которых симптомы часто проявляются не сразу, а при поражении других органов.

На развитие опухоли при этом может указывать изменение стула. К такому выводу пришли ученые Колумбийского университета.

«Стул не тонет. Он плавает из-за более высокого содержания жира, а также кажется объемным, жирным и необычно бледным», — указано в публикации.

По данным исследователей, пораженная поджелудочная перестает вырабатывать нужное количество панкреатического сока. Это провоцирует плохое всасывание питательных веществ и диарею.

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