Возлюбленная Старовойта тайно пришла на его могилу на 40 дней

Предполагаемая возлюбленная экс-министра транспорта Романа Старовойта пришла на его могилу на 40 дней со дня смерти, пишет «МК».

По данным издания, сначала Смоленское кладбище посетили его друзья, знакомые, члены семьи, в частности бывшая жена и дочери. Спустя пару часов у могилы оказалась Полина Копылова.

«Вероятно, она не хотела встречаться с толпой родственников бывшей жены любимого», — говорится в публикации.

Девушку заметили в черном платье возле креста, она что-то шептала, сидя на коленях. 

Копылова посещала могилу Старовойта и на девятый день после его смерти. 

Старовойта похоронили на Смоленском 11 июля. По данным СК, он покончил с собой.

Акценты

Рязанский учёный Водорезов рассказал об Анкоридже на Аляске 

Анкоридж знаменит великолепной панорамой окрестностей. Город охватывает плотное кольцо хребтов, разорванное узким заливом Кука: южные цепи Аляскинского хребта с запада за заливом; горы Талкитна с севера; горы Чугач с востока; горы Кенай с юга.
Общество

В Рязани 32 тысячи жителей остались без воды из-за аварии

Причиной отключения стал прорыв водовода диаметром 600 мм в районе дома №50. В результате без воды остались 114 многоквартирных домов, в которых проживает около 32 тысяч человек.
Религия

Батюшка рассказал, можно ли освятить банковскую карту

В Православной церкви есть чин освящения любой вещи, поэтому теоретически можно освятить и банковскую карту. Но с точки зрения получения прибыли это бессмысленно
Кино и ТВ

Марина Кравец, Павел Прилучный и Лариса Брохман: ТНТ раскрыл каст семейного фильма «Умка» 

та история подарит самым маленьким зрителям знакомство с храбрым мальчиком Тайкэ и забавным медвежонком Умкой, а для родителей отзовется теплой и веселой ностальгией под знакомые из детства песни.
Транспорт и дороги

В Рязани продлили срок ограничения движения по улице Гагарина

Маршруты движения общественного транспорта пока остаются изменёнными