Возлюбленная Старовойта тайно пришла на его могилу на 40 дней

Предполагаемая возлюбленная экс-министра транспорта Романа Старовойта пришла на его могилу на 40 дней со дня смерти, пишет «МК».

По данным издания, сначала Смоленское кладбище посетили его друзья, знакомые, члены семьи, в частности бывшая жена и дочери. Спустя пару часов у могилы оказалась Полина Копылова.

«Вероятно, она не хотела встречаться с толпой родственников бывшей жены любимого», — говорится в публикации.

Девушку заметили в черном платье возле креста, она что-то шептала, сидя на коленях.

Копылова посещала могилу Старовойта и на девятый день после его смерти.

Старовойта похоронили на Смоленском 11 июля. По данным СК, он покончил с собой.