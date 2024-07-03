Восемь семей распишутся на Рязанской ВДНХ в День семьи, любви и верности

8 июля на Рязанской ВДНХ развернется красочное празднование Дня семьи, любви и верности, наполненное радостью, весельем и трогательными моментами. Гостей всех возрастов ждет насыщенная программа.

В 17:00 начнется праздничное шествие семейных пар, после чего заработают раз entertainment-площадки: шоу мыльных пузырей, аквагрим, фокусы, мастер-классы и многое другое. Дети смогут провести время на интерактивных площадках от центра «Гелиос», Кванториума «Дружба» и «ИТ-куба».

Главным событием вечера станет торжественная церемония бракосочетания, во время которой восемь счастливых пар соединят свои судьбы, дав друг другу клятву любви и верности. Свидетелями этого трогательного события станут сотни гостей праздника. Молодоженов ждут поздравления от официальных лиц, первый танец в качестве мужа и жены, а также море положительных эмоций.

Завершит праздник концерт популярной группы «DiaCapella».

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