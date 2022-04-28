Спикер Госдумы Вячеслав Володин в телеграм-канале рассказал о законах, вступающих в силу в мае 2022 года.

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Среди них закон, устанавливающий ответственность за отождествление роли СССР и фашистской Германии в ходе Второй мировой войны. По словам политика, попытки переписать историю должны жёстко пресекаться.

С мая нельзя будет списывать долги с социальных выплат, если россиянин не дал на это письменное согласие. При этом, если гражданин передумает, в течение двух недель он сможет вернуть деньги обратно.

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