Волочкова откровенно рассказала о расставании с бойфрендом

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Балерине и блогеру Анастасии Волочковой катастрофически не везёт в любви. Мужчины используют и бросают несчастную женщину, а она продолжает верить в любовь.

Искренность звезды балета многих раздражает, многим нравится, но никого не оставляет равнодушным.

Обо всех своих взлётах и падениях она рассказывает в инстаграм-аккаунте. Там же она размещает нескончаемые фотографии, на которых показывает знаменитый шпагат.

О последнем романе Дивы известно немного. Анастасия долго скрывала возлюбленного, потом всё-таки рассекретила его публике. Но в результате вскоре рассталась с ним.

— Меня не нужно тянуть, меня нужно любить и быть рядом. Это в принципе единственное, чего мне от него хотелось. Я отдавала себе отчет, что Олег не сможет ухаживать с тем же размахом, как это делали мои бывшие грандиозные мужчины, — резюмировала Волочкова.

Обо всех перипетиях в отношениях с новым бывшим возлюбленным, балерина рассказала в откровенном интервью, опубликованным в StarHit.