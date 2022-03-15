Волочкова обматерила полицейских и показала им голую грудь

Бывшей балерине Анастасии Волочковой грозит уголовное дело за скандал с полицейскими в аэропорту. Ролик с ее участием опубликовал Telegram-канал Baza.

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Выяснилось, что артистка обматерила полицейских, после чего ее отвели в сторону. Однако она не могла успокоиться.

Волочкова стала спорить с одной из сотрудниц, что в свои 40 выглядит лучше, чем она. Чтобы доказать это, экс-балерина показала ей свою обнаженную грудь.

Теперь ее могут привлечь к ответственности по статьям «Оскорбление представителя власти» и «Хулиганство».