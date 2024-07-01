Понедельник, 1 июля, 2024

Водолазы рассказали о поисках без вести пропавшей в Рязани Татьяны Шабаевой

Автор: 7info7

Опубликовано

Спасатели водолазной группы «Добротворец» раскрыли подробности поисков в Солдатском пруду в Рязани 15-летней Татьяны Шабаевой. Поиски девочки-подростка проводились в субботу, 29 июня.

Водолазы обследовали пруд с помощью сканнера Hummingbird SOLID 10. Затем начались поисковые мероприятия, они продлили около семи часов. Поиски результатов не принесли.

Водолазы работали при нулевой видимости, глубина водоёма составляет от 1 до 4 метров.

Водолазы рассказали о поисках без вести пропавшей в Рязани Татьяны Шабаевой
Водолазы рассказали о поисках без вести пропавшей в Рязани Татьяны Шабаевой

Напомним, девушка пропала 27 июня. По предварительным данным, в этот день она отправилась купаться на Солдатский пруд. Домой Татьяна Шабаева не вернулась. Её вещи нашли на берегу водоёма. СК проводит процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Волонтёры отряда «Лиза Алерт» объявили о поисках безвестно пропавшей рязанки.

Водолазы рассказали о поисках без вести пропавшей в Рязани Татьяны Шабаевой

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