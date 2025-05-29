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Экономика и бизнес

Водители «Зелёного сада» в Рязани точно знают, сколько заработали за день

Алексей Самохин
Экономика и бизнес

Водители «Зелёного сада» в Рязани точно знают, сколько заработали за день

Алексей Самохин

Вместо путевых листов — современный планшет, вместо лишних разговоров, переписок и звонков — чёткое задание на день. Водители ГК «Зелёный сад» переходят на цифровой формат. 

Каждый из них получает планшет с приложением. В нём фиксируется маршрут, количество рейсов и выполненных задач. Также через приложение можно отправить заявку в любое подразделение компании. Она будет согласована в течение нескольких минут. 

Пользоваться приложением легко и удобно — к нему есть подробная инструкция. А если что-то пойдёт не так, система укажет на ошибку и пришлёт уведомление. 

Самое интересное: по итогам рабочего дня можно получить информацию о выполненных задачах и заработанных деньгах. Новая программа «Зелёного сада» помогает экономить время, минимизирует количество ошибок, делает начисление зарплаты понятным и прозрачным. Компания приглашает на работу водителей категории С и водителей на строительную технику. Подробности на сайте и по телефону: ‪+7 (4912) 77-77-08‬.

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