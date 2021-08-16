Власти проверят пруд в Рязани, где погибли утки и рыба

Ситуацию с гибелью рыбы и уток в одном из прудов Дашково-Песочни Рязани взяли на контроль представители власти. Об этом сообщила пресс-служба Рязанской областной Думы.
В понедельник, 16 августа, на место выезжали депутат Сергей Лукьянов, сотрудники регионального Минприроды.
Ранее жители в социальных сетях пожаловались на то, что вода в водоёме «поржавела». Позже появилась информация о смерти его обитателей.
Лукьянов побеседовал с местными жителями. Рязанцы считают, что в пруд попала канализация. Пробы воды направили в московскую лабораторию.
Депутат обещает держать ситуацию на контроле.