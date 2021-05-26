Владимир Баранов: Хороший актёр — это человек с даром от природы!

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26 мая 65 лет исполняется актёру Владимиру Баранову. За его плечами — десятки работ с театре и кино. С 2013 года ролями он радует зрителей Рязанского театра на Соборной. Накануне юбилей мы встретились с артистом и задали ему несколько вопросов.

Сначала хотелось бы поговорить об истоках Вашего творчества, как Вы к этому пришли. Помните ли Вы первый раз, когда встретились с театром? Как это было?

Точную дату я уже, конечно, не вспомню. Но впервые в своей жизни я побывал именно в театре юного зрителя. Правда, не в этом здании. Тогда театр находился там, где сейчас музыкальное училище. Не помню, что это была за постановка, но помню эти глубокие впечатления. Впечатления другого мира, другой жизни, отличающиеся от впечатлений, которыми запоминались мне игры во дворе или нахождение в детском саду.

Были ли у Вас в роду актеры? Быть может, кто-то из ваших родных близко связан с театром?

Прадедушек не знал, а, начиная с дедушек, точно не было.

Занимались ли Вы в детстве в каких-то творческих студиях, может, в любительских театрах?

Я занимался в студии и посещал кружок.

Как Ваши родители отнеслись к Вашему выбору?

Лояльно. Хотя мама хотела, чтобы я стал офицером советской армии.

Когда Вы поняли, что Вы актер? Мечтали ли стать актером в детстве?

Я никогда не мечтал стать актером, и до сих пор не осознаю себя им. Не могу громкое звание «актёр» к себе применить.

Когда Вы пришли в театр, какие представление было об актерской профессии?

Я начал подрабатывать в театре, будучи студентом. Так что когда пришёл в театр, я уже в общем-то всё знал.

Какой была Ваша первая роль?

Первая моя роль была в спектакле по Бажову «Серебряное копытце». Я играл жадного и эгоистичного мальчика. За эти качества какие-то высшие силы превратили моего персонажа в козлёнка. Это наказание дало моему герою понимание, что нельзя быть эгоистом. Важно быть альтруистом! Вернувшись в своё тело, мальчик осознал уроки судьбы и стал хорошим человеком.

Кто больше всего повлиял на Ваше становление как актёра?

Много замечательных и талантливых людей.

Как работают актеры? Быть актёром, наверное, очень сложно!

Совсем несложно. Конечно, у актёрской профессии есть своя специфика, которая отражается на расписании дня, построении быта и жизни. Но в целом всё, как у других людей. А если тебе актёрская жизнь по душе, то этот образ жизни никогда не станет каторгой!

Как Вы вживаетесь в роль, и есть ли персонаж, который похож на Вас по характеру?

Ни один персонаж не похож на меня по характеру. Как я вживаюсь? Изучаю обстоятельства, погружаюсь в события, знакомлюсь с их течением и тем, как действует в этих событиях персонаж. Потом уже обращаю внимание на характер героя, присваиваю ему различные черты.

Хороший актёр – какой он?

Я считаю, что хороший актёр, в первую очередь, это человек с даром от природы. Он должен быть органичным в любых ситуациях. Неорганичных людей сцена не принимает. А дальше уже дело техники. В институте всему научат.

Что для Вас значит труд актера?

Актёр, если он настоящий актёр, работает 24 часа в сутки. Работает упорно над одной ролью. А заканчивается одна роль и сразу же появляется другая. Актер по инерции продолжает работать над собой, наблюдая, слушая, отмечая, замечая, откладывая все наблюдения в копилку. Некоторые свои чувства, ощущения и находки записывают. Но работа эта должна продолжаться 24 часа в сутки. Она не заканчивается на репетициях. Я всегда работаю над ролями и после них.

Сколько, примерно, уходит времени чтобы запомнить свою роль?

Репетиции проходят по сценам. Как правило, три сцены утром, три сцены вечером. Можно запомнить всё с одной репетиции. Всё зависит от человека.

Есть ли роли, которые Вам бы очень хотелось сыграть?

Есть актёры, которые мечтают о ролях. Но надо радоваться, тому, что дают. Например, ты мечтаешь сыграть Гамлета. Вот ты мечтаешь, мечтаешь… Целую жизнь мечтаешь и в итоге ложишься в гроб, не сыграв его. Зачем мечтать? Люди хотят видеть нас в тех ролях, что есть, а если в наших мечтах совсем другие, это сразу видно. Тем более, это вгоняет в депрессию. Не надо мечтать, надо делать!

Есть ли у Вас какая-то заветная идея? Может, хотели бы опробовать себя на другом поприще?

Нет, нет и ещё раз нет. Другие профессии – это для людей с другим складом ума.

А какие планы на будущее?

Мне уже 65 лет, а театр – это дело молодых. Потому что театр исследует жизнь. Исследует жизнь руками, ногами, сердцем, мозгом. Театр – это отражение нашей жизни. А что такое наша жизнь? Это молодость. Мало подходящих ролей для людей моего возраста, и это естественно.

Вы, как человек близкий к театру, наверное, замечали какие-то изменения в методиках, подходах. Как считаете, когда было лучше?

Нельзя сравнивать театр «тогда» и театр «сейчас». Театр вместе с жизнью меняется. Не бывает лучше и хуже, хотя отследить изменения мы можем. А вот то, как поменялись мы сами, увидеть невозможно. Я, ежедневно видя себя в зеркале, ловлю себя на мысли: я не поменялся нисколько.