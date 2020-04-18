В Рязани введут QR-коды для выхода на улицу

-

В Рязанской области разработана система выдачи пропусков для нахождения на улице во время режима самоизоляции. Об этом сообщает телеканал ТКР.

Систему разработали сотрудники регионального министерства цифрового развития и информационных технологий. Начать работу она сможет после подписания соответствующего постановления.

Чтобы получить QR-код, который и будет являться пропуском, нужно будет зайти в специальный раздел на сайте правительства Рязанской области. Затем код либо распечатывается, либо сохраняется на смартфон. Также жителям Рязани придётся носить с собой документ, удостоверяющий личность.

Сообщается, что сроки действия пропусков будут варьироваться от 4 до 24 часов.