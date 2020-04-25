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В Рязани сняли на видео работников скорой в защитных костюмах

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В интернете появилось видео, на котором можно увидеть работников скорой помощи в специальных защитных костюмах.

Сообщается, что запись была сделана во дворе дома №80 корпус 1 на Московском шоссе в Рязани. На ней можно заметить трёх человек в специальных защитных костюмах. Вероятно, они приехали к человеку с подозрением на коронавирус. Один из медиков обрабатывает другого специальным раствором. 

Напомним, по состоянию на утро 25 апреля в Рязанской области зарегистрировано 475 случаев заболевания коронавирусом.

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