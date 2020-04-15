Рязанка рассказала Андрею Малахову о жизни в селе Коростово

Виктория Шагапова в программе «Прямой эфир» с Андреем Малаховым рассказала о жизни в селе Коростово под Рязанью.
Напомним, в Коростове и Заокском ранее вводился карантин из-за коронавируса. После проведения необходимых мероприятий, карантин отменили.
Женщина рассказала, что в Коростово уехала вместе с ребёнком «от всех вирусов». По её словам, карантин в сёлах вводился из-за заболевших в Заокском.
Также Шагапова рассказала о жизни в селе.
Видео можно посмотреть по ссылке.
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