Рязанка рассказала Андрею Малахову о жизни в селе Коростово

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Виктория Шагапова в программе «Прямой эфир» с Андреем Малаховым рассказала о жизни в селе Коростово под Рязанью.

Напомним, в Коростове и Заокском ранее вводился карантин из-за коронавируса. После проведения необходимых мероприятий, карантин отменили.

Женщина рассказала, что в Коростово уехала вместе с ребёнком «от всех вирусов». По её словам, карантин в сёлах вводился из-за заболевших в Заокском.

Также Шагапова рассказала о жизни в селе.

Видео можно посмотреть по ссылке.