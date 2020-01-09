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Опубликовано видео с места убийства женщины, заставшей дочь в постели с любовником

В Следственном комитете РФ сообщили подробности уголовного дела об убийстве 43-летней женщины в Омске.

Напомним, ранее появилась информация о том, что женщина застала свою дочь в постели с любовником, пригрозила, что сообщит об этом в полицию, после чего её зарезали. 

По данным следствия, преступление было совершено в ночь с 30 на 31 декабря. Между женщиной, её 15-летней дочерью и 18-летним юношей произошёл конфликт. Во время ссоры парень несколько раз ударил пострадавшую ножом, её дочь в это время нанесла матери множество ударов молотком и ножом по голове и телу. 

Пострадавшей удалось сбежать и сообщить о случившемся подруге. Та вызвала скорую помощь, но спасти женщину не удалось. 

Уголовное дело было возбуждено по ст. 105 УК РФ (убийство). Сегодня СК РФ опубликовал видео с места преступления. 

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