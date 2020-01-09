В прошлом году в Рязани состоялось 54 ярмарки выходного дня

В 2019 году ярмарки выходного дня в Рязани проводились 54 раза. Было продано товаров на 332,5 млн. рублей, сообщает сайт регионального правительства. В целом продано 425,2 т мяса, полуфабрикатов и колбасных изделий, 687,8 т молока и молочных продуктов, 288 т хлеба и хлебобулочных изделий, 87,5 т живой рыбы, 436,8 т картофеля, 120,8 т овощей, 267,2 т груш и яблок, 35,7 т меда и продуктов пчеловодства, а также ряд других товаров.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Борис Шемякин отметил, что ярмарки выходного дня широко востребованы у жителей региона.

В 2020 году ярмарки выходного дня продолжат работу с 11 января на площадках возле Центрального рынка, перед ЦНТИ, у КДЦ «Октябрь» и возле ТЦ «КИТ».