Верхний городской сад впервые принял мероприятия Форума древних городов в Рязани

Мероприятия Международного Форума древних городов впервые прошли в Верхнем городском саду в Рязани. Площадка парка стала одной из самых массовых в рамках VI Форума «Юность древних городов», здесь прошли различные по тематике мероприятия, посетителями которых стали жители и гости города абсолютно разных возрастов.

Открытая сцена, установленная около памятника С. А. Есенину — самое сердце II Международного фестиваля визуальных искусств «Узорная нить. Там прошло сразу несколько творческих мероприятий. В самый первый день Форума, 23 августа, на сцене состоялся показ спектакля «Федерико Гарсиа Лорка. Стихотворения. Людвик Ашкенази «Чёрная шкатулка». Провести вечер под приятную музыку также дала возможность сцена Рязанского городского парка.

Череду творческих мероприятий продолжили концерт Нижегородского губернского оркестра и представление от воздушных гимнасток от Mint Dance School.

Привлекла много зрителей иимерсивная выставка фестиваля «Узорная нить». С помощью современных передовых технологий жители Рязани смогли отправиться в удивительное путешествие по всей нашей необъятной стране. Для этого им просто нужно будет обуть «волшебные лапти» и наслаждаться красотой пейзажей и архитектурных сооружений.

На целый день площадка Форума в Верхнем городском саду стала центром притяжения молодёжи. Участники соревнования «Диз-Ком» создавали тематические инсталляции в виде въездных стелл, посвящённые древним городам России. Также была организована встреча молодёжи с представителями органов власти. Чиновники и активисты общались и обменивались идеями относительно реализации новых молодежных проектов.

Кроме того, в Верхнем городском парке прошли мастер-классы, участие в которых мог принять каждый желающий.