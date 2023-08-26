Суббота, 26 августа, 2023
На главнуюНовости РязаниБатюшка подскажет

Верхний городской сад впервые принял мероприятия Форума древних городов в Рязани

7info7

Мероприятия Международного Форума древних городов впервые прошли в Верхнем городском саду в Рязани. Площадка парка стала одной из самых массовых в рамках VI Форума «Юность древних городов», здесь прошли различные по тематике мероприятия, посетителями которых стали жители и гости города абсолютно разных возрастов.

Открытая сцена, установленная около памятника С. А. Есенину — самое сердце II Международного фестиваля визуальных искусств «Узорная нить. Там прошло сразу несколько творческих мероприятий. В самый первый день Форума, 23 августа, на сцене состоялся показ спектакля «Федерико Гарсиа Лорка. Стихотворения. Людвик Ашкенази «Чёрная шкатулка». Провести вечер под приятную музыку также дала возможность сцена Рязанского городского парка.

Верхний городской сад впервые принял мероприятия Форума древних городов в Рязани
Верхний городской сад впервые принял мероприятия Форума древних городов в Рязани
Верхний городской сад впервые принял мероприятия Форума древних городов в Рязани
Верхний городской сад впервые принял мероприятия Форума древних городов в Рязани
Верхний городской сад впервые принял мероприятия Форума древних городов в Рязани
Верхний городской сад впервые принял мероприятия Форума древних городов в Рязани
Верхний городской сад впервые принял мероприятия Форума древних городов в Рязани
Верхний городской сад впервые принял мероприятия Форума древних городов в Рязани
Верхний городской сад впервые принял мероприятия Форума древних городов в Рязани
Верхний городской сад впервые принял мероприятия Форума древних городов в Рязани
Верхний городской сад впервые принял мероприятия Форума древних городов в Рязани
Верхний городской сад впервые принял мероприятия Форума древних городов в Рязани
Верхний городской сад впервые принял мероприятия Форума древних городов в Рязани
Верхний городской сад впервые принял мероприятия Форума древних городов в Рязани
Верхний городской сад впервые принял мероприятия Форума древних городов в Рязани
Верхний городской сад впервые принял мероприятия Форума древних городов в Рязани
Верхний городской сад впервые принял мероприятия Форума древних городов в Рязани

Череду творческих мероприятий продолжили концерт Нижегородского губернского оркестра и представление от воздушных гимнасток от Mint Dance School.

Привлекла много зрителей иимерсивная выставка фестиваля «Узорная нить». С помощью современных передовых технологий жители Рязани смогли отправиться в удивительное путешествие по всей нашей необъятной стране. Для этого им просто нужно будет обуть «волшебные лапти» и наслаждаться красотой пейзажей и архитектурных сооружений.

На целый день площадка Форума в Верхнем городском саду стала центром притяжения молодёжи. Участники соревнования «Диз-Ком» создавали тематические инсталляции в виде въездных стелл, посвящённые древним городам России. Также была организована встреча молодёжи с представителями органов власти. Чиновники и активисты общались и обменивались идеями относительно реализации новых молодежных проектов.

Кроме того, в Верхнем городском парке прошли мастер-классы, участие в которых мог принять каждый желающий.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

В Рязанском Кремле отслужили праздничный молебен во славу Рязани

По многолетней традиции День города Рязани начался с соборной молитвы

Женщина погибла в ДТП в Воронежской области, пострадал ребёнок

В результате ДТП в Хохольском районе погибла 32-летняя женщина, сообщает пресс-служба УМВД Воронежской области.

ВСУ обстреляли посёлок в Белгородской области кассетными боеприпасами

Повреждены дома, магазин, автомобили, пострадали четыре человека.

Нижегородский губернский оркестр радовал рязанцев на Форуме «Юность древних городов»

Под чутким управлением художественного руководителя Евгения Петрова оркестр, состоящий преимущественно из духовых инструментов, увлёк присутствующих в мир изящной романтичной музыки, добрых песен о любви и зажигательных ритмов.

Мошенники, продавшие пенсионерки витамины на 480 тысяч рублей, пойдут под суд

Обвиняемые с соучастниками позвонили 77-летней пенсионерке и, представляясь медицинскими работниками, сообщили ей ложную информацию о якобы обнаруженном у нее заболевании крови.

25 августа прошло шоу воздушных гимнастов в Верхнем городском саду в Рязани

Студия танца Веры Минцевой "Mint Dance School" покорила сцену Верхнего городского сада своими необычными и очень изящными выступления 25 августа в рамках VI Международного форума «Юность древних городов».

Музыкальная этно-группа Роберта Юлдашева «Курайсы» посетила Форум древних городов в Рязани

Название группы пошло от названия музыкального инструмента. Курай поистине уникален. Это тростник, выросший в естественных природных условиях и впитавший в себя энергетику солнца и земли.

Российские войска захватили три опорных пункта ВСУ на Купянском направлении

ВСУ предприняли 5 неудачных контратак, задействовав в каждой до взвода бойцов при поддержке бронетехники.

Астролог Володина рассказала, что обязательно нужно сделать 26 августа

Наступил день, когда хорошо разбираться с личными границами и долгами.

Киста с зачатками челюсти мешала забеременеть молодой женщине

Пациентку прооперировали лапароскопическим способом, удалив кисту и содержимое.

Зампред Анна Рослякова рассказала, с чем у неё ассоциируется Рязань

В День города зампред регионального правительства поделилась воспоминаниями из детства.

Автовокзал и развлекательный центр эвакуировали в Липецке

СМИ, ссылаясь на очевидцев, пишут об анонимных звонках. Неизвестные сообщили о заложенных взрывных устройствах.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации