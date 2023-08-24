Четверг, 24 августа, 2023
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Участники «Форума древних городов» создали тематические инсталляции

7info

24 августа на площадке Верхнего городского сада в Рязани в рамках VI Международного Форума «Юность древних городов» прошло захватывающее творческое соревнование под названием «Диз-Ком». Участники мероприятия создавали тематические инсталляции, посвящённые древним городам России.

Интересный аспект соревнования заключался в том, что конкурсанты тянули жребий, а затем придумывали и воплощали свои идеи в форме арт-объектов. Таким образом, жители города могли вживую наблюдать, как из простого картона и пенопласта возникали великолепные реплики храмов Колоны, стел Нижнего Новгорода, древних памятников Рязани.

Если вы хотите сами увидеть это захватывающее творческое состязание, то не упустите возможность присутствовать на награждении победителей «Диз-Ком 2023». Мероприятие состоится в 18.00 на той же локации в Верхнем городском саду.

Участники «Форума древних городов» создали тематические инсталляции
Участники «Форума древних городов» создали тематические инсталляции
Участники «Форума древних городов» создали тематические инсталляции
Участники «Форума древних городов» создали тематические инсталляции
Участники «Форума древних городов» создали тематические инсталляции

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