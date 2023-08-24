Участники «Форума древних городов» создали тематические инсталляции

24 августа на площадке Верхнего городского сада в Рязани в рамках VI Международного Форума «Юность древних городов» прошло захватывающее творческое соревнование под названием «Диз-Ком». Участники мероприятия создавали тематические инсталляции, посвящённые древним городам России.

Интересный аспект соревнования заключался в том, что конкурсанты тянули жребий, а затем придумывали и воплощали свои идеи в форме арт-объектов. Таким образом, жители города могли вживую наблюдать, как из простого картона и пенопласта возникали великолепные реплики храмов Колоны, стел Нижнего Новгорода, древних памятников Рязани.

Если вы хотите сами увидеть это захватывающее творческое состязание, то не упустите возможность присутствовать на награждении победителей «Диз-Ком 2023». Мероприятие состоится в 18.00 на той же локации в Верхнем городском саду.