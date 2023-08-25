На Форуме древних городов рязанские чиновники встретились с молодёжью

24 августа на площадке Верхнего городского сада в рамках VI Международного Форума «Юность древних городов» прошла молодёжная встреча «ГосСтарт диалог» с руководителями министерств и ведомств. Молодые люди и представители органов власти общались и обменивались идеями относительно реализации новых молодежных проектов.

Главным девизом мероприятия стала цитата министра культуры Рязанской области Марины Кауркиной: «Для того чтобы достичь чего-то, нужно много трудиться». Она также отметила, что современной молодежи необходимо уделять особое внимание самообразованию, поскольку государственные служащие должны обладать широким спектром знаний и навыков, чтобы разбираться в различных ситуациях.

Руководитель молодёжного комитета рязанского правительства Виталий Косачёв упомянул многочисленные проекты для молодых людей. Он отметил, что любой желающий может подать заявку на Всемирный фестиваль молодежи, а проект «Больше чем путешествие» и стать частью захватывающего, но в то же время непростого пути к карьере мечты.