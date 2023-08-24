Четверг, 24 августа, 2023
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Рязанцы могут посетить Иммерсивную выставку фестиваля «Узорная нить»

7info

С 24 по 26 августа на площадке Верхнего городского сада Рязани в рамках VI Международного Форума «Юность древних городов» пройдет Иммерсивная выставка II Международного фестиваля визуальных искусств «Узорная нить».

В течение трех дней с помощью современных передовых технологий, жители Рязани смогут отправиться в удивительное путешествие по всей нашей необъятной стране. Для этого им просто нужно будет обуть «волшебные лапти» и наслаждаться красотой пейзажей и архитектурных сооружений.

Завершающая часть и церемония награждения состоятся 26 августа в 14:00 на той же самой площадке в Верхнем городском саду.

Рязанцы могут посетить Иммерсивную выставку фестиваля «Узорная нить»
Рязанцы могут посетить Иммерсивную выставку фестиваля «Узорная нить»
Рязанцы могут посетить Иммерсивную выставку фестиваля «Узорная нить»
Рязанцы могут посетить Иммерсивную выставку фестиваля «Узорная нить»
Рязанцы могут посетить Иммерсивную выставку фестиваля «Узорная нить»
Рязанцы могут посетить Иммерсивную выставку фестиваля «Узорная нить»
Рязанцы могут посетить Иммерсивную выставку фестиваля «Узорная нить»
Рязанцы могут посетить Иммерсивную выставку фестиваля «Узорная нить»
Рязанцы могут посетить Иммерсивную выставку фестиваля «Узорная нить»

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