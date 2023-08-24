Рязанцы могут посетить Иммерсивную выставку фестиваля «Узорная нить»

С 24 по 26 августа на площадке Верхнего городского сада Рязани в рамках VI Международного Форума «Юность древних городов» пройдет Иммерсивная выставка II Международного фестиваля визуальных искусств «Узорная нить».

В течение трех дней с помощью современных передовых технологий, жители Рязани смогут отправиться в удивительное путешествие по всей нашей необъятной стране. Для этого им просто нужно будет обуть «волшебные лапти» и наслаждаться красотой пейзажей и архитектурных сооружений.

Завершающая часть и церемония награждения состоятся 26 августа в 14:00 на той же самой площадке в Верхнем городском саду.