Астролог Василиса Володина уверенно заявляет: на этой неделе наступит день, когда абсолютно каждый россиянин почувствует облегчение. Всё дело в том, что Венера переходит в Тельца, и это, несомненно, повлияет на многие процессы на Земле.

Произойдёт этот астрологический аспект 17 марта. До этой даты – готовьтесь к стрессам и суровым испытаниям, которые будет подкидывать вам судьба.

– Шашку и коня можно оставить до лучших времён и обратиться к земному. Практикуем гедонизм всех мастей: красивая одежда, массажи, спа и непременно объятия любимых, – советует Володина.

Астролог советует в этот день не отказывать себе в удовольствии и наслаждаться жизнью.