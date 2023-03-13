Астролог Василиса Володина уверенно заявляет: на этой неделе наступит день, когда абсолютно каждый россиянин почувствует облегчение. Всё дело в том, что Венера переходит в Тельца, и это, несомненно, повлияет на многие процессы на Земле.
Произойдёт этот астрологический аспект 17 марта. До этой даты – готовьтесь к стрессам и суровым испытаниям, которые будет подкидывать вам судьба.
Астролог советует в этот день не отказывать себе в удовольствии и наслаждаться жизнью.
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