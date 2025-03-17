В зоне СВО погиб выпускник РГАТУ с позывным «Варяг» Георгий Костырко

В зоне СВО погиб боец спецназа «Ахмат» с позывным «Варяг» Георгий Костырко. Он закончил факультет дополнительного профессионального и среднего профессионального образования Рязанского ГАТУ имени Костычева. Об этом сообщает телеграм-канал университета.

Георгию было 29 лет. Он погиб в боевых действиях при штурме вражеских позиций на Курской земле под Суджей.

Товарищи по службе отзываются о Георгии как о стойком и доброжелательном человеке, который всегда готового прийти на помощь. Последнее его сообщение боевым товарищам: «Освобождаем нашу землю от фашистов».

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Георгий Костырко был не только самоотверженным солдатом, но и надежным другом, любящим сыном.

Похороны пройдут 19 марта 2025 года, прощание в 12:30 в Борисо-Глебском соборе по адресу: ул. Сенная, д. 2.