7.5 C
Рязань
Пятница, 29 апреля, 2022

В выходные сотрудники ГИБДД проведут масштабные рейды в Рязанской области

spot_img
На главнуюНовости Рязани

В выходные сотрудники ГИБДД проведут масштабные рейды в Рязанской области

7info7

В пятницу и предстоящие выходные сотрудники Госавтоинспекции проведут в Рязанской области масштабные рейды. Их цель — выявление нетрезвых водителей за рулём и нарушителей ПДД.

- Реклама -

Инспекторы дорожно-патрульной службы будут выявлять и пресекать нарушения как в ходе стандартного патрулирования и постовой службы, так и с использованием специальных транспортных средств скрытого патрулирования.

Рязанцев, ставших свидетелями грубых нарушений ПДД, а также владеющих информацией о нетрезвых водителях, просят обращаться в Управление ГИБДД России по Рязанской области по номерам: 29-74-54, 29-74-64, 112.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru