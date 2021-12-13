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Понедельник, 13 декабря, 2021
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В Вологде мужчину оштрафовали за оскорбления президента Путина в Сети

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К административной ответственности привлекли 46-летнего жителя Вологды Романа Полянского, который позволил себе оскорбление в адрес президента Владимира Путина, пишет Вологда регион.

Горожанин опубликовал соответствующую запись 3 ноября на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Запись была сделана в неприличной форме и оскорбляла человеческое достоинство и общественную нравственность, а также проявляла явное неуважение к обществу, государству и органам, осуществляющим государственную власть у нас в стране», – подчеркнули в пресс-службе судов региона.

В итоге мужчину его оштрафовали на 15 тысяч рублей.

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