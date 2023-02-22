В Суд передали уголовное дело в отношении организаторов видеостудии в Волгограде, которые снимали реалити-порношоу, написал портал V1.RU.

По предварительной версии, злоумышленники тайно записывали и транслировали съемщиков арендованных квартир в моменты интимной близости. Зрителями были американцы и европейцы.

Следствие пришло к выводу, что герои реалити-шоу не знали, что находятся под круглосуточным видеонаблюдением. Сами обвиняемые утверждают, что жильцы знали, что находятся под постоянным присмотром камер.

«Ключевой момент — никакой скрытой съемки не было! <…> С ними, насколько я знаю, даже были заключены договора и выплачивалась заработная плата. В общем, это такой «Дом-2», но без цензуры и в режиме онлайн, без монтажа», — сказал изданию один из них.

Доход от распространения порнографических материалов составил порядка трех миллионов рублей. В группе входило семь человек.

В 2019 году в пресс-службе полиции продемонстрировали незатейливое название сайта — LifeUnderCam («Жизнь под камерой»).