Четверг, 23 мая, 2024

В Волгограде компания разгромила могилы участников СВО

Автор: powder

Опубликовано

Участники СВО задержали двух жителей Волгограда, которые разгромили могилы военных на Верхнезареченском кладбище, пишет V1.RU.

Речь идет о молодом человеке и девушке, с ними орудовал еще один мужчина. Злоумышленники сорвали флаги, разбросали венки и сломали кресты на аллее воинских захоронений.

«Мы не знаем, кто они — наркоманы ли, а может, пьяные просто были, непонятно. Но веяло от них чем-то нехорошим», — рассказали очевидцы.

Третьего дебошира нашла полиция, однако, по данным СМИ, он сбежал из отдела МВД. После объявления в федеральный розыск, спустя три недели, мужчину вновь задержали.

Силовики разбираются в мотивах преступления.

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