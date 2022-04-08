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Пятница, 8 апреля, 2022

В Ульяновской области пьяная жена убила мужа одним ударом

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В Ульяновской области пьяная жена убила мужа одним ударом

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Суд вынес приговор в отношении 49-летней жительницы ульяновского поселка Лесхоз, которую признали виновной в убийстве гражданского мужа, пишет Ульяновск онлайн.

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Инцидент произошел 17 января в квартире на улице Сосновой. По версии следствия, безработная злоумышленница, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поругалась с супругом.

В разгар конфликта женщина схватила нож и вонзила его в грудь потерпевшего. Мужчина скончался на месте от полученного ранения.

В итоге убийцу приговорили к девяти годам колонии общего режима. Также ей предстоит выплатить матери убитого 700 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда.

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