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Вторник, 3 мая, 2022

В Ульяновске муж убил жену, пришедшую домой без нижнего белья

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В Ульяновске муж убил жену, пришедшую домой без нижнего белья

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Суд признал виновным жителя Ульяновска, который на почве ревности до смерти забил гражданскую жену, пишет Ульяновск онлайн.

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Выяснилось, что на протяжении нескольких дней супруг возвращался домой и заставал возлюбленную пьяной. Однажды она пропала и вернулась лишь под утро.

При этом женщина отказалась говорить, где была. При этом злоумышленник обратил внимание, что на ней нет нижнего белья. Тогда он ярость и стал избивать жертву. Когда потерпевшая захрипела, муж попытался сделать ей искусственное дыхание, вызвал скорую и полицию. Однако она скончалась на месте.

Обвиняемый пояснил, что «испытывал к ней чувство ревности, поскольку очень любил ее». В итоге мужчину приговорили к девяти годам в колонии строгого режима.

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