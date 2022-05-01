В Твери неадекватный посетитель залез на кассу и кричал о русофобии

Жителя Твери доставили в отделение УМВД по Тверской области после того, как он устроил дебош в гипермаркете «Глобус», пишет АиФ.

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Ролик с его участием опубликован в группе «Осторожно, Тверь!» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, мужчина забрался на кассу самообслуживания №56 и стал кричать, что людей «обманывают», а также о русофобии.

К месту случившегося прибежали охранники, одному из которых удалось зацепиться за кофту хулигана и снять его. По факту случившегося проводится проверка.