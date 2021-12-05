В Туве будут судить хозяина собак, которые съели женщину

Возбуждено уголовное дело в отношении хозяина трех собак, которые насмерть загрызли 35-летнюю жительницу Тувы, пишет КП.

Инцидент произошел 1 марта этого года в дачном товариществе №12 под Кызылом. По версии следствия, сильно пьяная женщина возвращалась с застолья. В темноте среди дач на нее набросились овчарки.

Крупные собаки живьем буквально разорвали беззащитную и дезориентированную жертву. Когда очевидцы начали отгонять псов, те уже буквально доедали потерпевшую без сознания.

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По словам прохожих, женщина все-таки попала в больницу живой с разодранными в клочья руками и ногами. Вскоре она умерла.

Выяснилось, что женщину убили домашние животные. Хозяин не держал их на привязи, и позволял свободно гулять по частному сектору. При этом мужчина не утруждал себя кормлением питомцев.

Мужчину обвиняют в причинении смерти по неосторожности, ему грозит до 2 лет колонии.