В Турлатово пройдёт приём граждан по вопросу загрязнения воздуха

В деревне Турлатово пройдёт приём жителей по вопросу загрязнения воздуха. Об этом сообщает Рязанский муниципальный район Рязанской области ВКонтакте.

Решение пообщаться с гражданами принято в связи с участившимися обращениями по этому вопросу. Приём проведут уполномоченный по правам человека в Рязанской области и рязанский межрайонный природоохранный прокурор.

Приём пройдёт 14 апреля в 11 часов в Турлатовском ДК по адресу: д. Турлатово, ул. Новая, д. 24.