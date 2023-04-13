В Турлатово пройдёт приём граждан по вопросу загрязнения воздуха

В деревне Турлатово пройдёт приём жителей по вопросу загрязнения воздуха. Об этом сообщает Рязанский муниципальный район Рязанской области ВКонтакте.
Решение пообщаться с гражданами принято в связи с участившимися обращениями по этому вопросу. Приём проведут уполномоченный по правам человека в Рязанской области и рязанский межрайонный природоохранный прокурор.
Приём пройдёт 14 апреля в 11 часов в Турлатовском ДК по адресу: д. Турлатово, ул. Новая, д. 24.
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