В Тульской области задержали рязанцев по подозрению в сбыте наркотиков и избиении полицейского

Мужчина и женщина из Рязанской области подозреваются в сбыте наркотиков и применении насилия в отношении представителя власти. Молодых людей задержали в Новомосковске Тульской области. Об этом сообщает «МК в Туле».

Полицейские получили информацию о распространении запрещенных веществ через тайники-закладки. Сотрудники правоохранительных органов установили автомобиль закладчиков. В ходе погони один из оперативников успел запрыгнуть в автомобиль. Молодые люди применили слезоточивый газ и избили служителя закона.

Водитель не справился с управлением и попал в ДТП. На место прибыли другие сотрудники полиции. В автомобиле обнаружили 49 свертков кокаина массой около 50 граммов.