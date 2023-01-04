Среда, 4 января, 2023
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В травмпункте БСМП Рязани увеличили количество медработников на приёме

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В травмпункте БСМП Рязани увеличили число медработников на приёме, сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.

По информации ведомства, из-за гололёда и перепада температур резко выросло число пациентов, обращающихся в травмпункт. На 19 часов 3 января в амбулаторно-травматологическом пункте больницы имени Семашко принято первично 212 пациентов, 120 человек пришли повторно, сделано свыше 500 рентгеновских снимков.

Принято решение увеличить число работников: сейчас приём ведут 5 врачей, работают 2 лаборанта рентгеновского кабинета.

Минздрав просит рязанцев, особенно пожилых людей, не выходить на улицу во время гололёда. При получении травмы обращайтесь в амбулаторно-травматологическое отделение больницы имени Семашко (Рязань, улица Стройкова, 85 со стороны улицы Гоголя).

Ранее пользователи соцсети сообщили о переполненном травмпункте.

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